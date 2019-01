Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Einzelhandelsumsätze in Großbritannien konnten im Dezember nicht an die gute Vormonatsentwicklung anschließen und gingen im Vergleich zum November um 0,9% zurück, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Zudem sei auch der Vormonatsanstieg leicht (von 1,4% auf 1,3% gg. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...