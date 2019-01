Goldplay Exploration hat fünf neue Bohrziele auf seinem San Marcial-Projekt identifiziert. Sie sind das Ergebnis der Feldarbeiten der vergangenen Monate. Zudem steht man kurz davor, ein Update der bestehenden Ressource zu veröffentlichen.

Ressource bereits vorhanden

Goldplay Exploration entwickelt das San Marcial-Silberprojekt im historischen Rosario Mining-Distrikt in Mexiko. Für das hochgradige Silber-Zink-Blei-Vorkommen besitzt das Unternehmen bereits eine Ressource mit 22,2 Mio. Unzen Silber, 49,4 Mio. Pfund Zink und 90 Mio. Pfund Blei. Dabei befindet sich der deutlich größere Teil der Ressource bereits in der höherwertigen Kategorie "indicated", wie diese Übersicht zeigt (ausführlich hier):

Fünf neue Explorationsziele

Nun hat das Unternehmen die Auswertung der Feldarbeiten mit Soil- und Rock Sampling der vergangenen Monate abgeschlossen und fünf neue Explorationsziele auf der Liegenschaft identifiziert. Insgesamt wurden dabei 1.374 Proben in Tiefen von 25 bis 100 Meter genommen. Daraus resultieren die neuen Explorationsziele ...

