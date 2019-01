Der Brexit war zuletzt ein dominierendes Thema an den Märkten, nachdem Theresa May die entscheidende Abstimmung im Parlament verlor. Das Thema wird wahrscheinlich noch einige Zeit im Fokus stehen, da die Premierministerin am Montag eine neue Lösung vorstellen wird. Darüber hinaus werden sich die Investoren auf die Pressekonferenz mit EZB-Präsident Mario Draghi sowie auf die Veröffentlichung der Einkaufsmanagerindizes aus den USA und Europa konzentrieren. Brexit | Theresa May präsentiert "Plan B" (Montag) Die britische Premierministerin erlitt am vergangenen Montag eine gewaltige Niederlage, als das britische Parlament mit 432 zu 202 Stimmen gegen ...

