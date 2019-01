Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel nach enttäuschenden Aussagen für 2019 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Konsumgüter- und Klebstoffkonzern opfere in diesem Jahr und darüber hinaus seine Profitabilität für den Umsatz, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen dürften wohl um bis zu 10 Prozent sinken./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2019 / 08:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2019 / 08:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

