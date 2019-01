Der Spielfilm "Argo" mit Ben Affleck machte die Lebensgeschichte von Antonio Mendez weltberühmt. Nun ist der frühere CIA-Agent im Alter von 78 Jahren gestorben.

Ben Affleck setzte ihm in "Argo" ein filmisches Denkmal - nun ist der an der Rettung von US-Diplomaten aus dem Iran beteiligte Ex-CIA-Agent Antonio "Tony" Mendez gestorben. Er wurde 78 Jahre alt, wie seine Familie und sein Literaturagent am Sonntag mitteilten. Demnach starb Mendez am Vortag in einem Heim für betreutes Wohnen in der Kleinstadt Frederick im US-Staat Maryland. Er hatte an Parkinson gelitten.

Zum Auslandsgeheimdienst CIA kam Mendez Mitte der 1960er Jahre. Im Laufe seiner 25 Jahre langen Karriere arbeitete er verdeckt an Schauplätzen des Kalten Krieges, etwa in der Sowjetunion. Als ein "Meister der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...