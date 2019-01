TLG Immobilien hat für eine Immobilie in Berlin einen neuen Mieter an Land gezogen. Vermietet wurden etwa 7.800 Quadratmeter Bürofläche sowie 64 Stellplätze in der Büroimmobilie Spréetage, teilt der Immobilienkonzern am Montag mit. Mit dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...