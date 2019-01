Berlin (ots) -



Sebastian Fitzek lebt in Berlin und schreibt seit Jahren dermaßen spannende Psychothriller, dass einem jedes Mal die Haare zu Berge stehen. Bestes Beispiel dafür ist sein 2010 erschienenes Buch "Der Augensammler", in dem ein Serienmörder und Kindesentführer die Polizei in einem grausamen Katz und Maus-Versteckspiel an der Nase herumführt. Genau diesen atemberaubenden Psychothriller gibt's ab sofort als aufwendig produziertes Audible Original Hörspiel. Helke Michael verrät Ihnen mehr dazu.



Sprecherin: Dreimal hat der Augensammler Berlin schon in Angst und Schrecken versetzt. Immer tötet er zuerst eine Frau, verschleppt dann ihr Kind und gibt danach dem Vater 45 Stunden Zeit, es zu suchen. Verstreicht die Frist, bringt er das Kind um und schneidet ihm das linke Auge heraus. Sein Motiv ist unklar - ein Profiler der Polizei vermutet allerdings:



O-Ton 1 (Der Augensammler, 24 Sek.): Der Mörder bestraft die Mutter für ihre Untreue und spielt die Rolle des Uranos, indem er die verhassten Kuckuckskinder tief im Innersten der Erde versteckt. Das gibt uns übrigens auch einen weiteren Anhaltspunkt für die Suche: Er wird seine Opfer in einem Bunker, in einem Kellerloch gefangen halten. Auf keinen Fall zu ebener Erde oder darüber." "Oh, vielen Dank. Das schränkt die Suche ja erheblich ein."



Sprecherin: Beweisen kann das aber weder die Polizei noch der Zeitungsreporter und Ex-Polizist Alexander Zorbach, der ebenfalls an dem Fall dran ist. Er gerät allerdings selbst ins Visier der Ermittler, als der Augensammler erneut zuschlägt.



O-Ton 2 (Der Augensammler, 24 Sek.): "Scheiße Alex, nein, die haben deine verdammte Brieftasche in der Nähe des Tatorts gefunden. Irgendwo in dem Garten." "W..?" Erzähler: In der Nähe des Tatorts? Das konnte nicht sein. "Was?" Erzähler: Er konnte, nein, er wollte nicht glauben, was sein Volontär ihm gerade erzählt hatte. "In welchem Garten?" "Da, wo sie Lucia Traunstein gefunden haben - das Opfer der vierten Spielrunde des Augensammlers, Alex." SFX: spannende Musik



Sprecherin: Zorbach beschließt daraufhin, erst mal unterzutauchen. Doch auf seinem versteckt gelegenen Hausboot erwartet ihn schon die blinde Physiotherapeutin Alina und behauptet, sie habe den Augensammler bereits behandelt.



O-Ton 3 (Der Augensammler, 27 Sek.): Gestern sollte ich diesen Mann massieren, aber ich musste abbrechen. Denn kaum hatte ich ihn angefasst, durchzuckte es mich wie ein Blitz. Es wurde hell, heller als jede meiner Erinnerungen an die Bilder aus der Zeit vor dem Unfall, der mir das Augenlicht nahm. Und dann war der Blitz weg, und ich sah, was er getan hatte. Mit dem Kind, das schon betäubt war, und mit der Frau. Scheiße, ich habe gesehen, wie er ihr das Genick bricht." SFX: Spannung " Wie bitte? Also..."



Sprecherin: Nach anfänglichem Zögern glaubt Zorbach Alina aber. Zusammen mit ihr macht er sich auf die Suche nach dem mysteriösen Augensammler. Ohne allerdings zu ahnen, welch böses Spiel der mit ihnen spielt.



O-Ton 4 (Der Augensammler, 27 Sek.): "Hörst du das?" "Ja." Erzähler: Er hörte es nicht nur. Er roch es auch. Sie durften sich nicht in Gefahr begeben. Das war ihm völlig klar. Zumindest in den ersten Sekunden. Nur so lange, bis er dieses Röcheln hörte, das nur von einer Kreatur stammen konnte, die jetzt, sofort, und nicht erst in einer halben Stunde, seine Hilfe brauchte. "Oh Gott!" "Oh Gott, was ist das?"



"Der Augensammmler" von Sebastian Fitzek ist ab sofort in einer aufwendig produzierten Hörspiel-Fassung exklusiv bei Audible downloadbar. Neben Simon Jäger als Erzähler sorgen zahlreiche Top-Sprecher wie zum Beispiel Lisa Hrdina als Alina und Stefan Kaminski als Alexander Zorbach für jede Menge Hochspannung bei der Jagd nach dem geheimnisvollen Täter. Weitere Infos dazu finden Sie unter audible.de/tipp.



