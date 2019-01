Die Wiener Börse startet heute mit der neuen Marktsegmentierung: "direct market plus" und "direct market" lösen "mid market" und "other securities" ab. Gleich vier Unternehmen gehen aus diesem Anlass im direct market plus neu an die Wiener Börse. startup300 AG, ein Start-Up-Ökosystem und Investorennetzwerk, EYEMAXX Real Estate AG, Immobilienentwickler und Bestandshalter mit Fokus auf die DACH-Region, ...

