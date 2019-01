More4Apps, der Spezialist für Softwareintegration aus Neuseeland, der vor allem für seine auf Excel basierenden Integrationstools für Oracle EBS bekannt ist, hat bestätigt, dass seine Produkte für Cloud/ERP angefertigt werden sollen. "Wir sind überwältigt von der Anzahl an Kunden, die darum bitten, dass unsere Lösungen in das neue ERP-System migriert werden können und dies hat unser strategisches Engagement für die Entwicklung von Dateneingabetools auf Cloud-Basis bestärkt", so Bruce Doig, Mitbegründer und Innovationsleiter bei More4Apps. "Wir verfügen bereits über ein großes Team, das eng mit einer bekannten US-amerikanischen Fastfood-Kette zusammenarbeitet, um mehrere Lader mit integrierter Oracle ERP Cloud bereitzustellen."

Als Gold-Partner von Oracle befindet sich More4Apps in einer guten Ausgangslage, um eine Reihe von Integrationstools für die neue Plattform zu entwickeln, denn das Unternehmen verfügt über genaue Kenntnisse des bestehenden EBS und ein enges Arbeitsverhältnis zu einem Kunden, mit dem es gemeinsam Datenlader für die neue SaaS-Plattform entwickelt. Und während sich die Fähigkeiten Cloud-ERP noch bewähren müssen, ist man bei More4Apps zuversichtlich, dass es im Rahmen des neuen Systems einen Platz für unabhängige Softwarehersteller geben wird.

"Als wir im Jahr 2018 unsere Kunden befragten, stellten wir ein unglaublich hohes Maß an Loyalität und Unterstützung für unsere Arbeit fest. Manche sagten uns, sie möchten ihre Arbeit nicht ohne uns erledigen und viele drückten ihre Dankbarkeit für die leistungsstarken Tools aus, die große Auswirkungen auf jene Mitarbeiter haben, die sich mit Dateneingabe, Geschäftsprozessmanagement und Effizienz im Backoffice-Bereich befassen müssen", erklärte Doig. "Sie machen sich Sorgen, dass sie bei einem Wechsel ihrer ERP-Plattform die Wizards von More4Apps nicht mitnehmen können."

Oracle selbst hat bei der Migration auf ein ERP-System in der Cloud zu Vorsicht geraten, wobei Cliff Godwin von Oracle bereits im März 2018 nahelegte, dass in Bezug auf geschäftskritische Anpassungen und Drittanwendungen, die nicht direkt auf die neue Plattform migriert werden können, Vorsicht geboten sei. Er wies zudem darauf hin, dass sich die meisten Unternehmen an einem Hybridmodell orientieren sollten, wobei gewisse Funktionen auf On-Premises-Plattformen verbleiben sollten, während sich andere Aktivitäten besser für eine SaaS-Umgebung eignen.

More4Apps setzt sich weiterhin für den großen Kundenkreis an Oracle-EBS-Anwendern ein und hat Strategien zur Unterstützung dieser Organisationen eingerichtet, die More4Apps für die E-Business Suite nutzen oder die einen Umstieg in die Cloud in Betracht ziehen. Das für die Entwicklung zuständige Team möchte gemeinsam mit einer kleinen Gruppe von Kunden zusammenarbeiten, die vorhaben, einige Funktionen in die Cloud zu migrieren.

Bruce Doig dazu: "Wir stellen uns vor, dass unsere bestehenden und neuen Kunden einen reibungslosen Übergang von einem ERP-System auf das nächste mit minimalen Störungen verzeichnen werden und wir sind der Meinung, dass wir gut aufgestellt sind, um mit Kunden auf ihrem Weg in die Cloud zusammenzuarbeiten."

Das Unternehmen geht davon aus, dass die ersten neuen Produkte noch vor der Openworld 2019 veröffentlicht werden.

