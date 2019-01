München (ots) -



Missverständnisse, Spielsucht, fehlende Akzeptanz und ein tragischer Unfall - es gab zahlreiche Hindernisse zu überwinden auf ihrem Weg zum Happy End, doch jetzt ist es endlich soweit: In Folge 3104 (voraussichtlicher Sendetermin 8. März 2019) geben sich Boris Saalfeld (Florian Frowein) und Tobias Ehrlinger (Max Beier) in einer spontanen Hochzeit das Jawort. Doch auch dieser Tag hält für das Brautpaar so manche Überraschung bereit.



Eine davon ist die Rückkehr von zwei liebgewonnen Bekannten: Für sechs Folgen kommen Alicia Lindbergh (Larissa Marolt) und Viktor Saalfeld (Sebastian Fischer) an den Fürstenhof zurück, um gemeinsam mit dem Brautpaar ihre Vermählung zu feiern. Doch die Hochzeit seines Bruders wird nicht das einzige freudige Ereignis für Viktor bleiben, denn Alicia überbringt ihm bei einem gemeinsamen Reitausflug eine überraschende Nachricht.



Kurz nach ihrem Jawort verabschieden sich Florian Frowein und Max Beier von der ARD-Erfolgstelenovela. Die beiden Darsteller werden zum letzten Mal in Folge 3110 (voraussichtlicher Sendetermin 19. März 2019) zu sehen sein.



