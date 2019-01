Die britische Investmentbank Barclays hat Just Eat nach einem Zwischenbericht und der Ankündigung des Weggangs von Vorstandschef Peter Plumb auf "Overweight" mit einem Kursziel von 785 Pence belassen. Der Essenslieferant habe 2018 stark abgeschlossen, schrieb Analyst Gerardus Vos in einer am Montag vorliegenden Studie. Plumbs Rücktritt verunsichere allerdings etwas./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2019 / 07:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2019 / 07:47 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-01-21/12:26

ISIN: GB00BKX5CN86