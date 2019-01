Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise nach einem Kapitalmarkttag und Standort-Besuchen in den USA auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das Management des Duftstoff- und Aromenherstellers habe optimistisch stimmende Präsentationen gehalten, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach dem Besuch der Standorte sei er zudem zuversichtlicher, dass Symrise für künftiges Wachstum weniger investieren müsse./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2019 / 07:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2019 / 07:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2019-01-21/12:27

ISIN: DE000SYM9999