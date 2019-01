Stuttgart (ots) -



- Querverweis: Video ist abrufbar unter: http://www.dpa-video.com und http://www.presseportal.de/video -



"Marktcheck", SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin am Dienstag, 22. Januar 2019, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen



Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplanten Themen gehören:



Elektrogeräte - wird die Lebensdauer absichtlich verkürzt?



Die Lebensdauer von Fernsehern, Computern, Waschmaschinen oder Staubsaugern wird immer kürzer. Die Gründe dafür sind vielfältig: minderwertige Teile, ungünstig verbaute Komponenten oder nicht mehr erhältliche Ersatzteile. So sind die Verbraucher gezwungen, sich die Geräte in immer kürzeren Abständen neu zu kaufen. Das beschert dem Handel Umsatz. Und legt die Frage nahe, ob Absicht dahintersteckt.



Stromverträge - wenn der Anbieter pleitegeht



Kündigt man regelmäßig den Stromanbieter, kann man von besseren Konditionen und Wechselboni anderer Unternehmen profitieren. Beim Wechsel helfen Vergleichsportale wie Verivox oder Check24. Doch in letzter Zeit häufen sich Probleme mit unseriösen Stromanbietern. Derzeit ist der Billigstromanbieter BEV im Visier der Behörden.



Scheidung - folgenschwere Irrtümer



Nach Weihnachten steigt die Zahl der scheidungswilligen Paare, vor allem bei Älteren. Oft haben Eheleute falsche Vorstellungen, was bei einer Scheidung auf sie zukommt. Rechtsexperte Karl-Dieter Möller erklärt, wie Vermögen geteilt werden muss und unter welchen Bedingungen Unterhalt bezahlt wird.



Wie sauber sind Flugzeuge?



Keimproben aus Flugzeugen zeigen erschreckende Ergebnisse. Es kann sogar gefährlich werden, wenn Fluggäste Viren und Bakterien aus wärmeren Gefilden einschleppen. Wie kann man sich auf Flugreisen schützen?



"Marktcheck"



Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.



Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung unter www.SWR.de/marktcheck und auf YouTube unter www.youtube.com/marktcheck zu sehen.



Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter www.SWR.de/kommunikation Fotos bei www.ARD-foto.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2



Pressekontakt: Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.de