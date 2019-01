Hannover (www.anleihencheck.de) - Vor ihrer Ratssitzung am Donnerstag wird die EZB noch einige Informationen aufnehmen, die einen Beitrag zur geldpolitischen Meinungsbildung leisten können, so die Analysten der NORD LB.Bereits am heutigen Nachmittag müsse die britische Premierministerin Theresa einen "Plan B" zu dem im House of Commons kläglich gescheiterten Austrittsvertrag vorlegen. Es sei die Rede davon, dass an die Stelle der bei vielen Abgeordneten für Unmut sorgenden "Backstop"-Lösung zur Vermeidung einer harten Grenze zwischen der Republik Irland und dem britischen Nordirland bilaterale Abkommen zwischen London und Dublin treten sollten. Ob und wie das politisch umsetzbar sein werde, stehe dahin. Sofern sich, wovon auszugehen sei, vorerst kein Licht im Londoner Nebel des quälend ergebnislosen Brexit-Prozesses zeige, werde die Notenbank in Frankfurt einen Grund mehr haben, sehr vorsichtig zu agieren. Ein ungeregelter Austritt des Königreichs hätte schließlich nicht nur für die Briten selbst, sondern auch für das übrige Europa gravierende Folgen. ...

