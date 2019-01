Während der ATX, der am Wochenende ausserbörslich kurz die 3000 (zurück)erreicht hat, heute Vormittag im Einklang mit den Weltbörsen leicht korrigiert, erscheint diese Nummer direkt aus der Börse (Bilder HIER) an einem Rekordtag, denn noch nie hat es vier Börseneulinge an einem einzigen Tag in Wien gegeben.. "Das wars mit der Emittentenvorstellung für den heutigen Tag", lächelte Christoph Boschan am Ende seines direct market plus Starts sogar mit der Anspielung auf Nachschub. Offiziell gesprochen, mit Links zur Homepage der Wiener Börse: "Die Wiener Börse startet heute mit der neuen Marktsegmentierung: "direct market plus" und "direct market" lösen "mid market" und "other securities" ...

