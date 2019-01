BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stellt Usbekistan aufgrund der begonnenen politischen Reformen eine wohlwollende Prüfung von weiteren Investitionen in Aussicht. "Wir freuen uns sehr, weil nach Jahren, in denen doch manches stagnierte in Usbekistan, jetzt durch den Präsidenten eine Menge in Bewegung geraten ist", sagte Merkel vor einem Treffen mit dem usbekischen Präsidenten Schawkat Mirsijojew.

Deutschland wolle den Reformprozess in dem zentralasiatischen Land unterstützen und setze auf steigenden bilateralen Handel nach den "erheblichen Wachstumsraten" in jüngster Zeit. "Wir haben zum Beispiel unsere Entwicklungszusammenarbeit wieder verbreitert, nachdem Sie mit diesem Reformweg begonnen haben", sagte Merkel. "Ich darf Ihnen zusagen, dass wir diesen Prozess auch nach ihrer Abreise weiter positiv begleiten werden."

Mirsijojew sagte, sein Land wolle die Kooperation mit Deutschland im Bereich Investitionen und Technologien deutlich erweitern. Im vergangen Jahr habe der Warenumsatz zwischen beiden Ländern bei 700 Millionen Euro und die Investitionen deutscher Unternehmen in Usbekistan beliefen sich auf 1 Milliarde Euro.

"Es gibt alle Möglichkeiten dafür, dass diese Werte weiter steigern", sagte er, und verwies auf neue Investitionsvereinbarungen von über 8 Milliarden Euro, die im Vorfeld seines Besuchs auf einem Business Forum getroffen worden seien. "Das ist wirklich ein gigantischer Betrag - solche Erfolge hatten wir bisher noch nie", sagte Mirsijojew. "Ich denke, dass ist wirklich ein guter Erfolg."

Am Dienstag werde er in München mit den Chefs führender deutscher Unternehmen und Banken zusammentreffen, um ihre Vorhaben zu besprechen.

January 21, 2019

