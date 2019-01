Düsseldorf (ots) -



- HDI honoriert Einbau des innovativen Smart Home Produkts GROHE Sense Guard mit Preisvorteil in der Wohngebäudeversicherung - Für GROHE ist es neben der Zusammenarbeit mit Provinzial Rheinland und Gothaer Allgemeine die dritte Kooperation mit einem deutschen Versicherungsunternehmen - Mit der intelligenten Wassersteuerung GROHE Sense Guard lassen sich teure Wasserschäden vermeiden



Über eine Million Leitungswasserschäden verzeichnen die deutschen Gebäudeversicherer jährlich nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Wassersicherheitssysteme können dazu beitragen, dass aus einer undichten Stelle kein Großschaden resultiert. Gemeinsam mit der HDI Versicherung AG beschreitet GROHE, eine führende globale Marke für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen, in der Wohngebäudeversicherung jetzt neue Wege in der Smart Home Schadensprävention.



HDI Kunden profitieren mehrfach von der Kooperation mit GROHE Dank der Kooperation von GROHE und HDI profitieren Kunden der HDI, die ein Ein- oder Zweifamilienhaus bewohnen und sich für den Einbau der Wassersteuerung GROHE Sense Guard entscheiden gleich mehrfach: Den Präventionsschutz honoriert HDI mit einem Preisvorteil in der Wohngebäudeversicherung. HDI Wohngebäudekunden können GROHE Sense Guard inklusive der Installation zu einem günstigen Paketpreis über den HDI Netzwerkpartnerbetrieb BELFOR erwerben.



Markus Rehle, Vorstand für den Bereich Produkte bei der HDI Versicherung AG, erklärt: "Präventionsarbeit ist eine der elementaren Leistungen eines Versicherers. Die intelligente, App-basierte Wassersteuerung GROHE Sense Guard hat uns dahingehend überzeugt: Gezielt können wir unsere Kunden für das wichtige Thema Wasserschutz in ihrem Wohngebäude sensibilisieren und ihnen gleichzeitig eine Lösung anbieten, sich vor aufwendigen Wiederherstellungsmaßnahmen nach einem Wasserschaden zu schützen."



Michael Rauterkus, CEO GROHE AG, bestätigt: "Wir freuen uns, in unserem neuen Geschäftsfeld, der Schadenprävention bei Versicherungskunden, mit HDI einen erfahrenen Partner gewonnen zu haben, der auf eine Expertise von über hundert Jahren im Versicherungsmarkt zurückblickt. Gemeinsam können wir dazu beitragen, dass das Präventionsverständnis der Kunden gestärkt wird, denn das oft verheerende Ausmaß von Wasserschäden wird von vielen Hausbesitzern unterschätzt."



Viele Eigenheime sind von Wasserschäden bedroht



Rohrleitungssysteme haben eine begrenzte Lebensdauer von etwa 30 bis zu 50 Jahren. Jedes vierte Haus in Deutschland hat diese Altersgrenze mittlerweile erreicht oder überschritten. Frank Manekeller, Schadensleiter bei der HDI Versicherung AG, weiß aus langjähriger Erfahrung: "Wird nicht saniert, ist ein Schaden quasi vorprogrammiert. Auch jüngere Gebäude kann es jederzeit treffen: Mangelhafte Rohrverbindungen, defekte und falsche Dichtungen oder nicht fachgerecht in Eigenarbeit installierte Armaturen sind häufige Auslöser für Wasserschäden in den vier Wänden."



Nicht selten dringt das Wasser etwa bei Mikro-Leckagen über einen längeren Zeitraum unbemerkt in Bodenbeläge, Mauerwerk und Inventar ein. Eine aufwändige Ortung der Leckstelle, wochenlang nicht nutzbare Räume durch Trocknungsmaßnahmen und großflächige Sanierungen sind bei solchen Schäden keine Seltenheit - dabei hätten 93 Prozent der Wasserschäden verhindert werden können. [1]



Smarte Wassertechnologie zur Vermeidung von Wasserschäden



Genau hier setzt das intelligente Wasserschutzsystem GROHE Sense und GROHE Sense Guard an. Das GROHE Sense System besteht aus dem Wassersensor GROHE Sense und dem Kontrollgerät GROHE Sense Guard. Der zuverlässige Wassersensor misst die Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit, erkennt Wasseransammlungen und alarmiert, wenn Messwerte ungewöhnlich hoch oder niedrig sind.



Das smarte Kontrollgerät GROHE Sense Guard wird direkt an der Hauptwasserleitung installiert und misst Wasserdruck, Durchfluss und Verbrauch sowie die Systemtemperatur. Es erkennt ungewöhnliche Verbräuche, selbst kleinste Leckagen und schlägt auch Alarm bei Frostgefahr. Bei Abweichungen vom normalen Status erzeugt das Gerät einen optischen und akustischen Alarm und der Hausbesitzer wird parallel via App informiert. Schwachstellen im Rohrleitungssystem werden sofort identifiziert und die Wasserzufuhr bei einem Loch oder Riss im Leitungssystem automatisch unterbrochen.



