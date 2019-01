FRANKFURT (dpa-AFX) - In der Klimaschutz-Debatte hat IG-Metall-Chef Jörg Hofmann vor weiteren Kostenbelastungen für die Autofahrer gewarnt. "In jedem Auto, auch in jedem deutschen Auto, gibt es gelbe Warnwesten", sagte er am Montag in Frankfurt und spielte damit auf die massiven Proteste im Nachbarland Frankreich an, die sich unter anderem an höheren Energiesteuern entzündet hatten.

Pendler dürften nicht mit steigenden Kosten überzogen werden, wenn gleichzeitig keine Alternativen etwa über einen ausgebauten Personennahverkehr angeboten würden, meinte der Gewerkschafter. Wegen fehlender Alternativen insbesondere auf dem Land werde zudem kein positiver Klimabeitrag erreicht. "Mit solchen Überlegungen wird am gesellschaftlichen Frieden gezündelt und dem Klimaschutz ein Bärendienst erwiesen."

Anders sieht es beim ebenfalls vom Nationalen Mobilitätsforum ins Spiel gebrachte Tempolimit auf Autobahnen aus, das in den meisten anderen europäischen Staaten üblich sei. Tempo 130 werde zu den Maßnahmen gehören, über die debattiert werden müsse, sagte Hofmann, der sich persönlich als "bekennenden Schnellfahrer" bezeichnete./ceb/DP/jha

