Viele Länder machen gefährlich viele Schulen, warnen Ökonomen der Berenberg Bank und des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts. Eine Staatsschuldenkrise drohe zwar noch nicht, aber die Schulden seien zu hoch.

Die in vielen Ländern noch gewaltigen staatlichen Schuldenberge sollten nach Auffassung von Volkswirten nicht unterschätzt werden. "Wir sehen nicht unmittelbar die akute Gefahr einer Staatsschuldenkrise", sagte HWWI-Direktor Henning Vöpel am Montag bei der Vorstellung einer gemeinsamen Studie des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) und der Berenberg Bank in Frankfurt. "Aber die Situation wird zunehmend kritisch und kann sich sehr schnell und ...

