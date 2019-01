FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat Anhaltspunkte dafür, dass die NoblewoodGroup drei Vermögensanlagen in Form von Direktinvestments in Paulownia-, Australische Zeder- und Mahagoni-Bäume öffentlich in Deutschland anbietet.

