N.Y./München (ots) - Alvarez & Marsal (A&M), eines der weltweit führenden Consulting-Unternehmen, gewinnt Jörg Hattenbach als Managing Director für seinen Transformation-Service in München. Jörg Hattenbach wird A&M mit seinen mehr als 19 Jahren Erfahrung in Lean Management und der Optimierung operativer Prozesse für Wertschöpfungsketten und Supply-Chains sowie Unternehmensrestrukturierung dabei unterstützen, seinen Erfolgskurs fortzusetzen und seine Kunden noch umfangreicher zu beraten.



Nach über sechs Jahren als Vorstandsmitglied und Partner von Rödl & Partner bringt er die "Hands-On"-Mentalität mit, die A&M bei seinen Kunden auszeichnet und das Fundament für den Erfolg des Consulting-Unternehmens ist. Im Rahmen dieser Aufgabe war er mitunter für einen Marktführer im Maschinenbau tätig. Hier half er die Supply-Chain zu optimieren und initiierte ein Programm zur sichtbaren und nachhaltigen Verbesserung der operativen Prozesse.



Als vormaliger Berater bei Porsche Consulting und McKinsey & Company war Jörg Hattenbach in einer Vielzahl von Branchen tätig und bringt somit eine breit gefächerte Expertise aus 19 Jahren Unternehmensberatung mit.



"Als eines der führenden Consulting-Unternehmen in Europa erweitern wir stetig unser Team mit ausgewiesenen Experten, um unseren Kunden eine bestmögliche Beratung in allen Bereichen zu bieten. Neben seiner ausgeprägten Expertise in Lean-Management und Restrukturierung bringt Jörg Hattenbach die Hands-On-Mentalität mit, die A&M auszeichnet", sagt Jürgen Zapf, Managing Director bei Alvarez & Marsal.



"Die kommenden Jahre bringen nicht nur aus technologischer Sicht große Herausforderungen mit sich. Auch politisch betreten wir zunehmend wankelmütige Zeiten. Damit sich Unternehmen auch in diesen disruptiven Phasen vollständig auf das Tagesgeschäft konzentrieren können, sind optimierte und schlanke Prozesse nötig. Ein stabiles Unternehmen und optimal aufeinander abgestimmte Prozesse sind das Fundament für nachhaltigen Erfolg. Ich freue mich, als Teil von A&M Kunden auf diese Weise zum Erfolg zu führen", sagt Jörg Hattenbach, Managing Director bei Alvarez & Marsal.



