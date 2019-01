FRANKFURT (Dow Jones)--Nach Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat auch die IG Metall einige Vorschläge der Verkehrskommission der Bundesregierung zum Klimaschutz kritisiert. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann warnte davor, vor allem Pendler mit höheren Kraftstoffsteuern unter Druck zu setzen. Mit derartigen Überlegungen leiste man einen "Bärendienst" für den Klimaschutz und "zündele" am gesellschaftlichen Frieden.

Auch in jedem deutschen Auto gebe es gelbe Warnwesten, sagte Hofmann und spielte auf die Bewegung der "Gelbwesten" in Frankreich an, deren weitgehende Proteste sich an einer geplanten Benzinpreiserhöhung entzündet hatten. Aus der Verkehrskommission waren jüngst Empfehlungen für höhere Steuern auf Diesel und Benzin, ein Tempolimit auf Autobahnen von 130 Stundenkilometern und eine E-Auto-Quote bekannt geworden. Bundesverkehrsminister Scheuer hatte sie am Wochenende zum Teil harsch kritisiert.

Der IG-Metall-Chef forderte die Politik auf, in der Klimadebatte realistische Pläne für die Mobilität der Zukunft vorzulegen und tatsächlich zu handeln. Ohne massive Investitionen in den Öffentlichen Personennahverkehr und die Güterlogistik seien die CO2-Flottenziele für Pkw in der Europäischen Union nicht zu erreichen. Auch wenn der Absatz an Elektroautos von derzeit 2 Prozent bis 2030 auf 50 Prozent steige, bleibe angesichts der erwarteten steigenden Mobilität eine ungedeckte Lücke.

Hofmann rechnet aufgrund des Umstiegs zur Elektromobilität bis 2030 mit einem Wegfall von mehr als 150.000 Arbeitsplätzen in der deutschen Autobranche. Das Verschwinden von Unternehmen, deren Geschäftsmodell dereinst nicht mehr funktioniere, sei hier noch nicht eingerechnet. Maximal 40.000 Jobs entstünden im Gegenzug neu, weil Elektroautos weniger komplex seien als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren.

Überdies kämen soviele neue Arbeitsplätze nur dann, wenn von der Batteriezelle über den Elektromotor bis zur Leistungselektronik die gesamte Wertschöpfungskette in Deutschland produziert werde. Derzeit sei das nicht erkennbar.

Solange wichtige Rahmenbedingungen für die Elektromobilität wie die Ladeinfrastruktur nicht geklärt seien, dürfe man mit den Arbeitnehmern, deren Jobs bedroht seien, nicht "va banque spielen", sagte Hofmann. 2019 müsse das Jahr der Entscheidungen in der Mobilitätswende werden, so der IG-Metall-Chef.

January 21, 2019

