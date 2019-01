Nach dem jüngsten Kurssprung haben einige Hellofresh-Aktionäre am Montag erst einmal Gewinne mitgenommen. Eine bestätigte Kaufempfehlung der Deutschen Bank gab den Papieren nur anfangs zusätzlichen Schwung. Nach dem Sprung auf ein Zweimonatshoch bei 9,59 Euro ging es bergab: Zuletzt büßte die gut gelaufene Aktie des Kochboxen-Versenders knapp sechs Prozent auf 8,25 Euro in, was den letzten Platz im Nebenwerte-Index SDax bedeutete.

Laut Analystin Nizla Naizer deuten die Eckdaten von HelloFresh auf ein solides viertes Quartal hin. Sie blieb daher bei ihrer Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 15 Euro. Allerdings hatte die Aktie zuletzt schon ein Kursfeuerwerk abgebrannt: Allein am vergangenen Freitag war sie nach den Zahlen um fast 22 Prozent hochgeschossen, und für die vergangenen vier Handelstage beläuft sich der Kursanstieg auf mehr als ein Drittel./gl/mis

ISIN DE000A161408

AXC0162 2019-01-21/14:38