Düsseldorf (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Alle real-Kunden hatten in der Vorweihnachtszeit 2018 wieder die Möglichkeit, UNICEF-Grußkarten zu erwerben und damit Gutes zu tun. Der komplette Erlös von 142.779,29 Euro kommt nun UNICEF-Gesundheits-, Bildungs- und Kinderschutzprogrammen zugute. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen hilft benachteiligten Kindern in rund 150 Ländern. "Das ist eine sehr hohe Spendensumme und ich möchte mich ganz herzlich bei allen real Kunden bedanken, die diese Aktion mit dem Kauf der Grußkarten unterstützt haben", sagt Michaela Uphues, Abteilungsleiterin real Corporate Social Responsibility. "Wir haben als Unternehmen eine klare soziale Verantwortung. Mit dem Verkauf der UNICEF-Grußkarten können wichtige Hilfsprojekte von UNICEF unterstützt werden." So wird real auch in diesem Jahr wieder UNICEF-Weihnachtskarten, mit unterschiedlichen Motiven, in der Vorweihnachtszeit verkaufen.



Am 16. Januar nahm Meike Bense, bei UNICEF Deutschland zuständig für die Handelspartnerschaften, den symbolischen Riesenscheck von Michaela Uphues entgegen. Meike Bense: "2018 war für viele Kinder weltweit ein hartes Jahr mit großen Herausforderungen. Dank zuverlässiger Partner wie real kann UNICEF benachteiligten Kindern Schutz, Förderung und Perspektiven schenken und ihnen ein Stück Kindheit zurückgeben. Wir danken allen Mitarbeitern und Kunden sehr herzlich für das tolle Ergebnis und ihre langjährige Unterstützung."



Über UNICEF



Jedes Kind auf der Welt hat das Recht auf eine Kindheit. UNICEF setzt sich seit mehr als 70 Jahren dafür ein, dass aus diesem Recht Wirklichkeit wird. In rund 150 Ländern ist das UN-Kinderhilfswerk jeden Tag für Kinder im Einsatz. UNICEF versorgt Millionen Kinder zum Beispiel mit Impfstoffen, baut Brunnen und stellt Schulmaterial bereit.



Über real



Als Tochterunternehmen der Metro AG führt real zum 30.09.2018 279 SB-Warenhäuser (drei Standorte weniger als zum Vorjahresstichtag, davon zwei temporäre Schließungen aufgrund von Umbauarbeiten) in Deutschland. Hinzu kommen ein Online-Shop, ein Lebensmittel-Online-Shop sowie Click&Collect-Services. Im Geschäftsjahr 2017/18 erzielte das Unternehmen mit rund 34.000 Mitarbeitern einen Netto-Umsatz von ca. 7,1 Mrd. Euro. Weitere Informati-onen unter www.real.de/unternehmen und www.metroag.de



OTS: real GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58538 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58538.rss2



Pressekontakt: real GmbH Metro-Straße 1 40235 Düsseldorf



Telefon: +49 211 6886-2053 Telefax: +49 211 6886-1355 E-Mail: presse@real.de