Die Aktien des Elektro-Autoherstellers Tesla sind am Freitag um 13 Prozent eingebrochen. Das Chartbild zeigt sich auf nahezu allen Zeitebenen angeschlagen. Auch wenn sich die Notierungen jetzt an einer Unterstützung bewegen: Anleger sollten sich auf weiter nachgebende Notierungen einstellen. Was Börsianer wissen müssen, auf welche Kursmarken es...

Den vollständigen Artikel lesen ...