Welche Themen bewegen die Deutschen - wenn sie in möglicherweise unbeobachteten Momenten Zeitschriften auf ihrem Tablet oder Smartphone lesen? Dieser Frage ist die Magazin-Flatrate Readly (http://www.readly.de) nachgegangen. Untersucht wurde, mit welchen Covern und Titelstorys Magazine für überdurchschnittlich großes Interesse bei den Lesern sorgten. Verglichen wurden die Zugriffe der Readly-Nutzer auf besonders häufig gelesene Ausgaben mit den durchschnittlichen Zugriffswerten desselben Magazins*. Eindeutiges Ergebnis: Sex sells.



Diese Erkenntnis zieht sich quer durch alle Rubriken. So hat die FotoPro (http://ots.de/SH2Ulc), das Magazin für Profi-Fotografen, mit ihrer Ausgabe 1/18 fast doppelt so viele Leser begeistern können wie mit den Ausgaben davor und danach. Das Cover ziert eine leicht bekleidete Frau, die genussvoll ein "angeknabbertes" Stück Wassermelone in die Kamera hält. Gleiches gilt für die Séparée, das Erotikmagazin für (eigentlich) weibliche Ansprüche. Ausgabe Nr. 18 war überdurchschnittlich erfolgreich. Auf deren Titelseite verdeckt ein Mann den oberen Teil des ansonsten nackten Oberkörpers der Frau mit seinen Armen. Diese Lust der Deutschen am Körper wird auch darin bestätigt, dass es die US-Ausgabe des Playboys hierzulande stets in die Top 5 der beliebtesten Magazine bei Readly schafft.



Der Körper beschäftigt die Leser aber noch in einer ganz anderen Art und Weise, und zwar, wenn es um dessen Optimierung geht. Tipps zum Schön- und Schlankwerden - gepaart mit Bildern freizügiger Körper von Promis und unterhaltsamen Lästereien: diese Ausgaben gehen im wahrsten Sinne des Wortes durch die Decke. So zeigten sich die digitalen Leser vor allem begeistert von der InTouch (http://ots.de/9FDbH7) mit "Cellulite weg" sowie den Closer-Ausgaben 34/2018 und 1/19, auf deren Cover die Schlagzeilen "Bauch weg" sowie "Beauty Schocker" sind.



Es geht aber auch romantisch. Dass die Leser jedes Jahr ab September mit besinnlich-stimmungsvollen Weihnachts-Ausgaben zu Advent und Co beglückt werden, hat Gründe. Dieses Thema ist ganz einfach immer wieder ein Hit. So waren im Vergleich zu anderen Ausgaben des jeweiligen Mediums insbesondere das Bild der Frau Sonderheft Advent 2018 sowie Liebes Land 06/18 erfolgreich. In beiden ist die Titelstory die nahende Weihnachtszeit.



Als weiteres Trend-Thema der Deutschen muss das Auto genannt werden. Das zeigt sich auch in der Top 10 der Magazin-Favoriten auf Readly: die zurzeit beliebteste Zeitschrift aller Leser ist die Auto Bild, auf dem dritten Platz liegt die auto motor und sport. Die Deutschen wollen wissen, welcher Kleinwagen der Beste ist, träumen vom Audi, erwarten Tipps und wünschen Vergleiche und Auswertungen, kurzum informative Kaufberatungen. Dass insbesondere Tests immer wieder punkten, zeigt die extrem erfolgreiche Auto Bild 1/19, in der Außenkameras gegen Autodiebe verglichen wurden sowie die auto motor und sport 20/18 mit dem Vergleich von Allwetter Reifen.



Neben den beiden Auto-Titeln finden sich folgende Magazine in der aktuellen Readly Top 10:



- AUTO BILD - COMPUTER BILD - Auto motor und sport - inTouch - Playboy (US) - Closer - Die Aktuelle - COMPUTER BILD Readly Exclusive - Mac Life - OK!



* Mindestens 6 Monate auf der Readly-Plattform



