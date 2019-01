Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Carrefour in einem Branchenausblick auf 2019 von 15,00 auf 16,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. 2018 sei ein gutes Jahr für den Lebensmitteleinzelhandel gewesen, schrieb Analystin Fabienne Caron in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Auch im allgemein wirtschaftlich schwieriger werdenden neuen Jahr dürfte die Branche für Anleger interessant bleiben. Ihre favorisierten Aktien seien aber nach wie vor die der Supermarktketten Ahold Dehaize und Sainsbury./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0089 2019-01-21/15:25

ISIN: FR0000120172