Premierministerin Theresa May wird heute um 16:30 Uhr im britischen Parlament die nächsten Schritte im Brexit-Prozess vorstellen. Die Notwendigkeit einen "Plan B" zu entwickeln ergab sich aus der enormen Niederlage, die der bisherige Brexit-Deal bei der Abstimmung im Unterhaus am vergangenen Dienstag erlitt. Es ist zwar nicht bekannt, was May präsentieren wird, aber die Chancen stehen hoch, dass jede Art von Lösung bei der Abstimmung im Parlament am 29. Januar abgelehnt werden könnte. GBPUSD wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...