Berlin (ots) - Beschäftigte sind nicht nur gegen Unfälle bei der Arbeit und auf dem Weg dorthin gesetzlich versichert, sondern auch gegen Berufskrankheiten. Um Journalistinnen und Journalisten die Einarbeitung in das Thema zu erleichtern, hat der Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen ein neues Informationsangebot bereitgestellt.



Unter www.dguv.de, Webcode d1181971 werden Fragen beantwortet wie: Was ist eine Berufskrankheit? Was ist unter "beruflicher Verursachung" zu verstehen? Welche Rechte haben Versicherte hinsichtlich der Auswahl von Gutachtern? Oder welche Statistiken gibt es zu Verdachtsfällen, Entscheidungen und Rentenzahlungen? Auch die Vorschläge der gesetzlichen Unfallversicherung zur Weiterentwicklung des Berufskrankheitenrechts und die Forschungsarbeit der Unfallversicherungsträger zu Berufskrankheiten werden zusammengefasst dargestellt.



