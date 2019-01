Norbert Mensing führt einen Mittelständler, der ein Drittel seines Geschäfts mit Großbritannien macht. Während in London um einen "Plan B" für den Brexit gerungen wird, muss er mit größtmöglicher Unsicherheit klarkommen.

WirtschaftsWoche: Herr Mensing, Ihr Unternehmen Tornado macht rund 30 Prozent des Umsatzes in Großbritannien. Was bedeutet der Brexit für Ihre Firma?Norbert Mensing: Die größtmögliche Unsicherheit. Ich würde mich gerne vorbereiten, auf das was kommt - aber dazu müsste ich ja wissen, was kommt. Sollen wir uns wieder auf Zölle einstellen? Habe ich künftig Scherereien mit langwierigen Visa-Anträgen, wenn meine Mitarbeiter oder ich auf die Insel möchten? Gibt es vielleicht sogar neue Produktprüfungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...