Bonn (ots) - Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Einkaufen ohne Plastik - fast undenkbar. Denn die meisten Lebensmittel sind in Folie verpackt. Trotz Mülltrennung und Recycling sind die Weltmeere vermüllt. Acht Millionen Tonnen Plastik landen jedes Jahr in den Ozeanen. Die Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat eine neue Verpackungsverordnung auf den Weg gebracht. Sie fordert eine höhere Recyclingquote. Und auch die EU verbietet künftig Plastik-Einweggeschirr. Ist das der richtige Weg um die Plastikmüllberge abzubauen?



Die phoenix-Reporterin Inge Swolek spricht mit der Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD), mit Rainer Hohenstein, Geschäftsführer Remondis Rheinland GmbH, mit Thomas Probst vom Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e. V., mit Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe und mit Katharina Istel von NABU.



