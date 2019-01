Mainz (ots) - Woche 04/19



Mi., 23.1.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



22.45 ZDFzoom (HD/UT) Krank und keiner zahlt Der Streit mit den Berufsgenossenschaften Film von Sanaz Saleh-Ebrahimi und Daniel Drepper Kamera: Jupp Tautfest Deutschland 2019



__________________________________



Bitte neuen Ausdruck beachten:



3.00 ZDFzoom (HD/UT) Krank und keiner zahlt Der Streit mit den Berufsgenossenschaften Film von Sanaz Saleh-Ebrahimi und Daniel Drepper (von 22.45 Uhr) Kamera: Jupp Tautfest Deutschland 2019



Woche 05/19



Do., 31.1.



5.30 ZDF-Morgenmagazin Bitte Änderung der Moderation beachten: 5.30 - 7.00 Melanie Haack 7.00 - 9.00 Harriet von Waldenfels, Wolf-Christian Ulrich



Bitte streichen: Jochen Breyer



(Änderung bitte auch am Fr., 1.2.2019 beachten.)



Woche 06/19



Sa., 2.2.



22.45 heute journal Bitte Änderung beachten: Moderation: Claus Kleber



Bitte streichen: Marietta Slomka



(Änderung bitte auch am So., 3.2.2019, 21.45 Uhr beachten.)



Mo., 4.2.



0.20 heute+ Bitte Änderung beachten: Moderation: Daniel Bröckerhoff



Bitte streichen: Hanna Zimmermann



Woche 07/19



Sa., 9.2.



22.45 heute journal Bitte Änderung beachten: Moderation: Marietta Slomka



Bitte streichen: Claus Kleber



(Änderung bitte auch am So., 10.2.2019, 21.45 Uhr beachten.)



