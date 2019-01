Die Barrick Gold-Aktie bildete am 11. September bei 9,53 US-Dollar ein Tief aus, von dem der Kurs anschließend bis zum 23. Oktober wieder auf 14,10 US-Dollar anzusteigen vermochte. Dem Verkaufsdruck an der Wall Street konnte sich die Aktie im November zwar nicht vollständig entziehen, doch es gelang den Käufern, den Kurs in eine nur leicht abwärtsgerichtete Seitwärtsbewegung übergehen zu lassen.

In der ersten Dezemberhälfte waren die Käufer darum bemüht, aus dieser Konsolidierung auszubrechen. ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...