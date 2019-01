Eckernförde (ots) -



Am Mittwoch, den 23. Januar 2019 um 13 Uhr, wird das Uboot "U36" seinen Heimathafen in Eckernförde mit dem Ziel Norwegen verlassen. Von dort aus wird sich das Boot unter dem Kommando von Korvettenkapitän Michael Rudat für die kommenden fünf Monate an vielen internationalen Übungen beteiligen.



Durch "U36" werden dieses Jahr vorranging internationale Vorhaben umgesetzt und die deutsch-norwegische Kooperation weiter mit Leben gefüllt. Im Rahmen dieser Kooperation werden insgesamt sechs Uboote der Klasse 212 CD (Common Design) entwickelt und beschafft. Davon erhält die Deutsche Marine zwei, Norwegen vier Uboote.



Die Besatzung "Delta" wird mit ihrem Boot am britischen Großmanöver "Joint Warrior" teilnehmen und beim "Flag Officer Sea Training" (FOST) als Übungspartner die teilnehmenden Nationen vor Herausforderungen stellen. Des Weiteren wird auf "U36" während der Zeit in Norwegen eine Prüfung für angehende Kommandanten stattfinden; hierbei wird unter anderem auch ein Torpedoschießen durchgeführt.



"Es ist ein wichtiges internationales Zeichen und ein Meilenstein in der deutsch-norwegischen Ubootkooperation, dass wir mit 'U36' - unserem modernsten Uboot - hierbei setzen", so der Kommandeur des 1.Ubootgeschwaders, Fregattenkapitän Timo Cordes.



Alle geplanten Manöver wird "U36" vom Marinestützpunkt der Königlichen Norwegischen Marine in Bergen aus durchführen. Die Besatzung wird im Juni in ihrem Heimathafen zurückerwartet.



