The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.01.2019



ISIN Name



CA0673963090 BARD VENTURES LTD

CA45249M1077 IMAGINATION PARK ENTERT.

CA6481201037 NEW POINT EXPLORA

DE0005493654 UMS I.L. O.N.

NL0000009132 AKZO NOBEL EO 2