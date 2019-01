(shareribs.com) London 21.01.2019 - Die Ölpreise haben sich in den letzten Wochen stabilisieren können. Auch am Montag geht es nach oben, gestützt vom Rückgang der laufenden Förderanlagen in den USA und Spekulationen über eine fortgesetzte Verengung des Marktes. Während die Förderung von Rohöl in den USA in der vorvergangenen Woche auf 11,9 Mio. Barrel pro Tag gestiegen ist, sank die Zahl der laufenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...