Freiburg (ots) - Die Wunschliste der Gewerkschaften ist lang. Das hat den gewollten Nebeneffekt, dass die Spielräume für die Verhandlungen groß sind - auch für die Arbeitgeber. Dass diese noch kein Angebot vorgelegt haben, ist normal. Sie verweisen auf die Gesamtschulden der Länder in Höhe von 750 Milliarden Euro und die ab 2020 voll geltende Schuldenbremse, die Gewerkschaften hingegen betonen die aktuellen Steuerüberschüsse von 17,1 Milliarden. Beide Sichtweisen gehören zur üblichen Startposition. Die politische und ökonomische Gesamtlage müsste am Ende aber einen Tarifvertrag ermöglichen, mit dem beide Seiten gut leben können. http://mehr.bz/khs18s



OTS: Badische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59333 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59333.rss2



Pressekontakt: Badische Zeitung Schlussredaktion Badische Zeitung Telefon: 0761/496-0 kontakt.redaktion@badische-zeitung.de http://www.badische-zeitung.de