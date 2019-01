"Oberhessische Presse" zu Seehofer/BSI:

"Dass es kaum einen anderen Lebensbereich gibt, der so dynamisch ist wie die digitale Kommunikation, wird niemand bestreiten wollen. Doch schon die Vorschläge des Ministers, dieser Dynamik Herr zu werden, zeigen, dass der Commodore- und Amiganutzer Seehofer in Sachen Internet längst ausgestiegen ist. Das BSI nämlich mit mehr Kompetenzen den Plattformbetreibern gegenüber ausstatten zu wollen, geht am Problem vorbei. Facebook, Twitter und Co. an die kürzere Leine nehmen zu wollen, klingt erst einmal nach zupackender Politik, wird jedoch nicht einen Hacker daran hindern, Daten zu zapfen und sie zu verbreiten. Egal, ob das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik eine Filiale des Innenministeriums bleibt oder irgendwann einmal eine eigenständige Einrichtung sein wird - es bleibt eine Behörde, deren Schlagzahl immer träger sein wird als die ihrer Gegner."/yyzz/DP/he

