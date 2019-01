"Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Brexit:

"(.) In der Aufregung der vergangenen Tage ist oft vergessen worden, dass das vorliegende Austrittsabkommen noch lange nicht den Endzustand im Verhältnis zwischen dem Vereinigten Königreich und den anderen Europäern beschreibt. Auch den berühmten "backstop" (.) wird es nur geben, wenn beide Seiten in künftigen Verhandlungen keine andere Lösung für ihre (Handels-)Beziehungen finden. Und da sind viele Modelle vorstellbar. Gerade angesichts der völlig verfahrenen politischen Lage in Großbritannien wäre es immer noch der bessere Weg, jetzt erst einmal einen geordneten Austritt zu vollziehen und dann weiterzusehen. Ein ungeregelter Brexit würde niemandem dienen, weder in Großbritannien noch im Rest Europas. (.)"/DP/jha

