Der deutsche Versandhandel hat auch im vergangenen Jahr wieder kräftig zugelegt und seinen Umsatz stark gesteigert. Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel (bevh) berichtet am Dienstag (10.00 Uhr) in Hamburg über das vergangene Jahr und die Perspektiven für die Zukunft. Immer mehr Kunden bestellen Waren über das Internet und lassen sich zu Hause beliefern. Der Branche hat das zunehmend Kritik eingetragen, die von der Bezahlung der Fahrer und Lagerarbeiter bis zum drohenden Verkehrsinfarkt in den Städten und der Ausdünnung des stationären Einzelhandels in den Städten reichen. Der Verband will bei der Veranstaltung auch auf die kontrovers diskutierte Verantwortung der Unternehmen eingehen und über die demografische Entwicklung, Digitalisierung, Versorgung und Logistik diskutieren./egi/DP/he

