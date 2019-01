FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.01.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 23.01.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.01.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 23.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH4NS9 HSH NORDBANK MZC 1 14/19 0.000 %

XFRA DE000HSH40J4 HSH NORDBANK MZC 14 15/26 0.000 %

XFRA DE000HSH4NT7 HSH NORDBANK MZC 2 14/21 0.001 %

XCQ XFRA US1270971039 CABOT OIL + GAS DL-,10 0.062 EUR

F1T XFRA SG1U27933225 FIRST REAL EST. INV. TR. 0.018 EUR

RYC XFRA CA7800871021 ROYAL BK CDA 0.649 EUR

PRM XFRA US70469L1008 PEAK RESORTS INC. (MO.) 0.062 EUR

COG XFRA CA19239C1068 COGECO COMMUNI.SUB.VTG 0.347 EUR

1AW XFRA US04010E1091 ARGAN INC. DL-,15 0.220 EUR

XTE XFRA US29336U1079 ENLINK MIDSTREAM PART. 0.343 EUR

0E41 XFRA US29336T1007 ENLINK MIDSTREAM UTS 0.238 EUR