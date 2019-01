Medienmitteilung

St.Gallen, 22. Januar 2019

Helvetia bietet ihren Kunden zusammen mit MoneyPark neu ein im Markt einzigartiges Hypothekenangebot

Helvetia Versicherungen stärkt ihre Vertriebskraft im Bereich Hypotheken und kombiniert zukünftig die Stärken des eigenen Vertriebs mit denen von MoneyPark, dem grössten unabhängigen Schweizer Hypothekenvermittler. Hypothekenkunden von Helvetia werden zukünftig durch ein exklusiv für Helvetia tätiges MoneyPark-Beraterteam bedient. Helvetia Kunden profitieren so von einer noch grösseren Produktauswahl. Für Helvetia bietet sich gleichzeitig die Chance, das Marktpotenzial noch gezielter auszuschöpfen und ihrem Kundenstamm höchst kompetitive Hypolösungen zu bieten.

Helvetia Versicherungen kombiniert per Anfang April die Stärken des eigenen Hypothekenvertriebs mit denen von MoneyPark, dem grössten unabhängigen Schweizer Hypothekenvermittler. Wünscht ein Helvetia Kunde eine Hypothekenberatung, wird diese zukünftig durch einen exklusiv für Helvetia arbeitenden MoneyPark-Berater auf einer Helvetia Agentur durchgeführt. Der Kunde profitiert dabei von der unabhängigen Beratung durch MoneyPark und hat Zugang zu der mit Abstand grössten Anbieterauswahl in der Schweiz sowie allen im Markt vertretenen Hypothekenmodellen. Bei weiteren Absicherungsbedürfnissen im Zusammenhang mit dem Immobilienerwerb, wie etwa einer indirekten Amortisation der Hypothek durch eine Lebensversicherung oder einer Gebäudeversicherung, ergänzt der Helvetia Kundenberater die Hypothekarlösungen mit passenden Beratungs- und Produktlösungen. Mit dem gemeinsamen Vertriebsansatz bietet Helvetia ihren Kunden nicht nur ein deutlich breiteres Hypothekarangebot, sondern schöpft auch das Vertriebspotenzial voll aus. MoneyPark operiert am Markt weiterhin vollständig unabhängig unter eigener Marke.

«Durch den gemeinsamen Vertriebsansatz mit MoneyPark können wir unseren Kunden eine optimale und unabhängige Hypothekenberatung mit besten Konditionen anbieten. Das Angebot ist im Markt einzigartig. Zudem schöpfen wir so das Marktpotenzial unseres eigenen Vertriebsnetzes und der zahlreichen Kundenkontakte unserer rund 900 Kundenberater im Hypothekengeschäft voll aus», erklärt Ralph Honegger, CIO der Helvetia Gruppe. Bisher musste Helvetia immer wieder Kunden abweisen, die sich für eine Hypothek interessierten, da das gewünschte Modell entweder nicht angeboten wurde oder die Hypothekenkapazitäten von Helvetia aufgrund regulatorischer Beschränkungen bereits ausgeschöpft waren. «Dank der grossen Vertriebskraft von Helvetia erhält MoneyPark einen attraktiven neuen Kundenzugang und kann seine bereits jetzt führende Position im Hypothekengeschäft weiter ausbauen», ergänzt Stefan Heitmann, CEO und Gründer von MoneyPark. Bei den Hypotheken-Neuabschlüssen ist MoneyPark sechs Jahre nach Gründung bereits die Nummer vier im Schweizer Markt.

Hypotheken bleiben eine wichtige Anlageklasse

Die Bündelung der Vertriebskraft mit MoneyPark ändert nichts an der strategischen Ausrichtung der Anlageklasse Hypotheken. «Hypotheken sind für Helvetia unverändert eine wichtige Anlageklasse, deren Bedeutung zukünftig zunehmen wird. Helvetia ist einer der über 100 Produktpartner von MoneyPark», betont Ralph Honegger.

Diese Medienmitteilung finden Sie auch auf der Website www.helvetia.com/media (https://www.helvetia.com/corporate/web/de/home/medien-und-stories/auf-einen-blick/medienmitteilungen.html).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Analysten Susanne Tengler Leiterin Investor Relations Telefon: +41 58 280 57 79 investor.relations@helvetia.ch Medien Jonas Grossniklaus Media Relations Manager Telefon: +41 58 280 50 33 media.relations@helvetia.ch

Die Helvetia Gruppe ist in 160 Jahren aus verschiedenen schweizerischen und ausländischen Versicherungsunternehmen zu einer erfolgreichen, internationalen Versicherungsgruppe gewachsen. Heute verfügt Helvetia über Niederlassungen im Heimmarkt Schweiz sowie in den im Marktbereich Europa zusammengefassten Ländern Deutschland, Italien, Österreich und Spanien. Ebenso ist Helvetia mit dem Marktbereich Specialty Markets in Frankreich und über ausgewählte Destinationen weltweit präsent. Schliesslich organisiert sie Teile ihrer Investment- und Finanzierungsaktivitäten über Tochter- und Fondsgesellschaften in Luxemburg. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich im schweizerischen St.Gallen.

Helvetia ist im Leben- und im Nicht-Lebengeschäft aktiv; darüber hinaus bietet sie massgeschneiderte Specialty-Lines-Deckungen und Rückversicherungen an. Der Fokus der Geschäftstätigkeit liegt auf Privatkunden sowie auf kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zum grösseren Gewerbe. Die Gesellschaft erbringt mit rund 6 600 Mitarbeitenden Dienstleistungen für mehr als 5 Millionen Kunden. Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 8.64 Mrd. erzielte Helvetia im Geschäftsjahr 2017 ein Ergebnis aus Geschäftstätigkeit von CHF 502.4 Mio. Die Namenaktien der Helvetia Holding werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG unter dem Kürzel HELN gehandelt.

Dieses Dokument wurde von der Helvetia Gruppe erstellt und darf vom Empfänger ohne die Zustimmung der Helvetia Gruppe weder kopiert noch abgeändert, angeboten, verkauft oder sonst wie an Drittpersonen abgegeben werden. Massgeblich und verbindlich ist jeweils die deutsche Fassung des Dokuments. Versionen des Dokuments in anderen Sprachen dienen lediglich Informationszwecken. Es wurden alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die hier dargelegten Sachverhalte richtig und alle hier enthaltenen Meinungen fair und angemessen sind. Informationen und Zahlenangaben aus externen Quellen dürfen nicht als von der Helvetia Gruppe für richtig befunden oder bestätigt verstanden werden. Weder die Helvetia Gruppe als solche noch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder sonstige Personen haften für Verluste, die mittelbar oder unmittelbar aus der Nutzung dieser Informationen erwachsen. Die in diesem Dokument dargelegten Fakten und Informationen sind möglichst aktuell, können sich aber in der Zukunft ändern. Sowohl die Helvetia Gruppe als solche als auch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder sonstige Personen lehnen jede ausdrückliche oder implizite Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ab.

Dieses Dokument kann Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen im Zusammenhang mit der Helvetia Gruppe enthalten, die naturgemäss mit allgemeinen wie auch spezifischen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, und es besteht die Gefahr, dass sich die Prognosen, Voraussagen, Pläne und anderen expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen als unzutreffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den Plänen, Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, (2) Entwicklung der Finanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze und Verordnungen einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken, (6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7) Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9) Erneuerungs- und Verfallsraten von Policen sowie (10) Realisierung von Skalen- und Verbundeffekten. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf Informationen, die der Helvetia Gruppe am Tag ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen; die Helvetia Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung dieser Aussagen verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies verlangen.