Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1358 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.Auch zum Franken wird der Euro mit 1,1331 Franken in etwa auf dem Niveau des Vorabends gehandelt. Der US-Dollar notiert derweil mit 0,9977 Franken weiterhin knapp unterhalb der Parität.Nach Einschätzung ...

