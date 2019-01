Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Trotz eines unerwartet starken Schlussquartals ist die südkoreanische Wirtschaft im Gesamtjahr 2018 so langsam gewachsen wie seit sechs Jahren nicht mehr. Die Wirtschaft wuchs um 2,7 Prozent nach 3,1 Prozent im Vorjahr. Die Rate lag im Rahmen der Erwartung der südkoreanischen Notenbank.

Das schwächere Wachstum zeigt, wie die Verlangsamung in China auf die benachbarten Volkswirtschaften in der Region durchschlägt. Die Exporte sanken im vierten Quartal deutlich wegen der Schwäche bei Halbleitern. Die Entwicklung wurde teilweise durch Staatsausgaben und einen höheren privaten Konsum ausgeglichen.

Im Schlussquartal wuchs das Bruttoinlandsprodukt saisonbereinigt um 1,0 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Ökonomen hatten ein ähnliches Wachstum wie im dritten Quartal prognostiziert, als die Rate bei 0,6 Prozent lag. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum legte die Wirtschaft um 3,1 Prozent zu nach 2 Prozent im dritten Quartal. Die Prognose hatte auf 2,8 Prozent gelautet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:40 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 4Q

22:07 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Verkauf bestehender Häuser Dezember PROGNOSE: -1,3% gg Vm zuvor: +1,9% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.652,00 -0,73% Nikkei-225 20.622,91 -0,47% Hang-Seng-Index 26.881,17 -1,16% Kospi 2.119,02 -0,26% Shanghai-Composite 2.580,29 -1,16% S&P/ASX 200 5.858,80 -0,54%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend abwärts geht es am Dienstag an den Börsen in Ostasien und Australien. Händler machen dafür wachsende Konjunkturskepsis verantwortlich, nachdem der Internationale Währungsfonds (IWF) die Prognosen für das Weltwirtschaftswachstum gesenkt hat. Aus den USA kommen keine Impulse, denn die dortigen Börsen waren am Montag wegen eines Feiertags geschlossen. Zudem verschärft sich der Streit um Huawei. Die USA wollten formal die Auslieferung der Finanzchefin des chinesischen Telekommunikationsausrüsters beantragen, berichten kanadische Medien. Den laufenden Verhandlungen im Handelsstreit dürfte das nicht zuträglich sein. Unter den Einzelwerten verlieren Tencent in Hongkong 2,1 Prozent. Unter den jüngst von Peking genehmigten Computerspielen war keines von Tencent. Für Petrochina geht es um 2,7 Prozent nach unten, nachdem der Ölkonzern am Montag nach Börsenschluss für das vierte Quartal enttäuschende Zahlen vorgelegt hat. Auch die australische Oil Search hat mit Umsatz und Förderung im vierten Quartal die Erwartungen verfehlt. Die Aktie büßte in Sydney 2,8 Prozent ein. BHP Billiton reagierten mit einem Minus von 1,3 Prozent auf die Produktionszahlen des Bergbaukonzerns.

US-NACHBÖRSE (Freitag)

Der Aktienkurs von FedEx ist am Freitagabend im nachbörslichen Handel auf Nasdaq.com um 0,4 Prozent gestiegen. Der Logistikkonzern hat ein Abfindungsprogramm im Umfang von 450 bis 575 Millionen Dollar vor Steuern aufgelegt. Das Programm ist Teil einer im Dezember angekündigten Restrukturierung und soll jährliche Einsparungen von 225 bis 275 Millionen Dollar ab 2020 einbringen. Snap gaben 0,8 Prozent nach. Das Social-Media-Unternehmen hatte Berichten zufolge Ende vergangenen Jahres den Direktor für globale Sicherheit Francis Racioppi entlassen. Hintergrund sei ein unangemessenes Verhältnis zu einem Auftragnehmer. Zudem muss Personalleiter Jason Halbert unter anderem wegen dieses Vorfalls das Unternehmen verlassen.

WALL STREET (Freitag)

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.706,35 1,38 336,25 5,91 S&P-500 2.670,71 1,32 34,75 6,54 Nasdaq-Comp. 7.157,23 1,03 72,77 7,87 Nasdaq-100 6.784,61 0,98 66,16 7,18 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,006 Mrd 911 Mio Gewinner 2.218 2.104 Verlierer 774 863 Unverändert 72 88

Fester - Die Aussicht auf eine Einigung im Handelsstreit sorgte den zweiten Tag in Folge für Kursgewinne. Nachdem am Donnerstag ein Bericht über Erwägungen des US-Finanzministers, die Strafzölle auf chinesische Importe zu senken oder gar abzuschaffen, den Markt gestützt hatte, war es nun eine Meldung, wonach China verstärkt US-Waren importieren will, um den Handelsbilanzüberschuss mit den USA abzubauen. Überraschend gute Daten zur US-Industrieproduktion befeuerten den Optimismus der Anleger zusätzlich. Und nicht zuletzt überzeugten einige Quartalsausweise. Tesla brachen gegen die positive Tendenz um 13 Prozent ein. Der Elektroautohersteller will 7 Prozent der Vollzeitstellen abbauen, um Kosten zu senken. Eli Lilly büßten 2,2 Prozent ein. Der Pharmakonzern hat in einer klinischen Studie einen Fehlschlag erlitten. Der Umsatz- und Gewinnrückgang des US-Ölfelddienstleisters Schlumberger war im vierten Quartal weniger dramatisch als befürchtet. Der Kurs stieg um 8,1 Prozent. Netflix sanken um 4 Prozent. Der Streaminganbieter verdiente zwar mehr als erwartet und steigerte die Zahl der Neukunden stark, gleichwohl kursierten am Markt noch höhere Schätzungen.

US-ANLEIHEN (Freitag)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,62 5,4 2,56 141,4 5 Jahre 2,62 4,4 2,57 69,2 7 Jahre 2,70 4,2 2,65 44,8 10 Jahre 2,79 3,5 2,75 34,1 30 Jahre 3,10 2,0 3,08 2,9

Der Rentenmarkt neigte angesichts der Aufschläge bei Aktien und den überzeugenden Daten zur industriellen Fertigung zur Schwäche. Sollten die Verhandlungen zwischen China und den USA zu einem Abbau der Handelsbeschränkungen führen, dürfte sich die Konjunktur beleben und die Notierungen am Rentenmarkt weiter nachgeben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8.45 Uhr % YTD EUR/USD 1,1357 -0,1% 1,1370 1,1383 -0,9% EUR/JPY 124,28 -0,3% 124,66 124,71 -1,2% EUR/GBP 0,8819 +0,0% 0,8816 0,8847 -2,0% GBP/USD 1,2878 -0,1% 1,2897 1,2867 +1,1% USD/JPY 109,42 -0,2% 109,64 109,55 -0,2% USD/KRW 1131,08 -0,2% 1133,90 1127,46 +1,5% USD/CNY 6,8044 +0,1% 6,7980 6,7894 -1,1% USD/CNH 6,8159 +0,2% 6,8018 6,7978 -0,8% USD/HKD 7,8462 +0,0% 7,8453 7,8451 +0,2% AUD/USD 0,7137 -0,3% 0,7157 0,7169 +1,3% NZD/USD 0,6719 -0,2% 0,6730 0,6733 +0,1% Bitcoin BTC/USD 3.522,75 -0,1% 3.527,75 3.531,75 -5,3%

Das britische Pfund legte nach Vorstellung des sogenannten "Plan B" der britischen Premierministerin Theresa May zu Euro und Dollar leicht zu, obwohl dieser nichts Neues brachte. Im Devisenhandel setzten Anleger unverdrossen darauf, dass es Ende März nicht zu einem harten Brexit ohne EU-Abkommen kommen wird bzw. es eine Verschiebung geben dürfte. Der Euro fiel auf 0,8820 Pfund nach einem Tageshoch bei 0,8862.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,28 53,90 -1,0% -0,52 +17,3% Brent/ICE 62,07 62,74 -1,1% -0,67 +14,6%

Die Ölpreise tendierten unter Schwankungen seitwärts. Vereinzelt habe es Gewinnmitnahmen angesichts zuletzt deutlich gestiegener Preise gegeben, hieß es. WTI legte um 0,2 Prozent auf 53,90 Dollar zu, Brent verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 62,83 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.279,18 1.280,28 -0,1% -1,10 -0,3% Silber (Spot) 15,22 15,27 -0,3% -0,05 -1,8% Platin (Spot) 792,00 796,00 -0,5% -4,00 -0,6% Kupfer-Future 2,67 2,68 -1,9% -0,05 +1,4%

Die Feinunze Gold verbilligte sich um 0,1 Prozent auf 1.280 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

BHP

hat im zweiten Geschäftsquartal weniger Eisenerz und Erdöl gefördert. Zudem kündigte BHP für das erste Halbjahr Produktivitätseinbußen im Volumen von 600 Millionen US-Dollar an. Mitverantwortlich dafür war die Entgleisung eines Zuges in Australien. Auf der anderen Seite erhöhte BHP seine Jahresprognose für die Kupferproduktion, nachdem der Konzern den Verkauf seiner Kupfermine Cerro Colorado in Chile abgeblasen hatte.

FACEBOOK

Im Vorgehen gegen die Verbreitung von Falschnachrichten schränkt der Messengerdienst Whatsapp das Weiterleiten von Botschaften ein. Mit den neuesten Whatsapp-Versionen könne eine Nachricht fortan nur noch an fünf Empfänger weitergeleitet werden, teilte die Facebook-Tochter mit. Damit konzentriere sich Whatsapp auf den privaten Austausch von Botschaften mit "engen Kontakten". Bislang konnte eine Nachricht bis zu 20 Mal weitergeleitet werden.

RENAULT/NISSAN

Der Automanager Carlos Ghosn muss im Gefängnis bleiben. Das zuständige Distriktgericht in Tokio lehnte erneut einen Antrag auf Freilassung gegen Kaution ab, obwohl sich der ehemalige Chairman von Nissan Motor zu strikten Auflagen, etwa dem Tragen einer Fußfessel, bereit erklärt hatte.

TESLA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 22, 2019 01:26 ET (06:26 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.