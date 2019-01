Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Linde legt ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 6 Milliarden US-Dollar auf. Einen entsprechenden Beschluss habe der Board gefasst, teilte der DAX-Konzern mit. Erworben werden könnten bis zu 15 Prozent des umlaufenden Kapitals bzw. 547 Millionen Aktien. Der Aktienrückkauf soll voraussichtlich ab dem 1. Mai 2019 bis zum 1. Februar 2021 laufen. Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden oder dem Aktienoptionsprogramm für Mitarbeiter dienen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1Q

12:40 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 4Q

17:45 FR/Carrefour SA, Umsatz 4Q

22:07 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 4Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Gea Group AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 10:30 Arbeitsmarktdaten Dezember Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +11.800 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,1% zuvor: 4,1% - DE 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Januar PROGNOSE: -19,0 Punkte zuvor: -17,5 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +44,0 Punkte zuvor: +45,3 Punkte - US 16:00 Verkauf bestehender Häuser Dezember PROGNOSE: -1,3% gg Vm zuvor: +1,9% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 GB/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2037 im Volumen von 1,75 Mrd GBP

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.652,00 -0,73 Nikkei-225 20.622,91 -0,47 Schanghai-Composite 2.580,15 -1,16 DAX 11.136,20 -0,62 DAX-Future 11.143,50 -0,83 XDAX 11.147,33 -0,84 MDAX 23.351,97 0,76 TecDAX 2.590,49 0,41 EuroStoxx50 3.125,07 -0,31 Stoxx50 2.877,55 -0,25 Dow-Jones 24.706,35 1,38 (Fr.) S&P-500-Index 2.670,71 1,32 (Fr.) Nasdaq-Comp. 7.157,23 1,03 (Fr.) EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,20% +14

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach der jüngsten Erholungsrally fehlen zunächst frische Impulse, um die Aktienmärkte weiter nach oben zu treiben. Den nächsten größeren Akzent dürfte erst der Besuch des chinesischen Vize-Premiers Liu He in Washington Ende Januar setzen. Die Hoffnung, dass die dann stattfindenden Gespräche zum Handelskonflikt einen positiven Verlauf nehmen, war einer der Haupttreiber in der jüngsten Vergangenheit zusammen mit der Erwartung einer lockeren Geldpolitik 2019 seitens der US-Notenbank. Derweil regt der Nachrichtenfluss nicht zu Käufen ein. Der IWF hat die Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft gesenkt und mit Blick auf den Brexit gibt es keine neuen Entwicklungen. Nach Einschätzung von Analysten zeichnet sich immer mehr ab, dass es zu einer Verschiebung des Austrittsdatums Großbritanniens Ende März kommen wird.

Rückblick: Etwas leichter - Wie erwartet ausgefallenene BIP-Daten für 2018 aus China sorgten für keine Impulse, etwas bremsend wirkten aber gesenkte Wachstumsprognosen des IWF und die Verunsicherung über den Brexit. Wie vielfach schon erwartet, schlug die britische Premierministerin Theresa May in ihrem "Plan B" keine fundamental neuen Ideen vor, um das vom Parlament zuvor abgelehnte Brexit-Abkommen zu retten. Das Wachstum der Weltwirtschaft verlangsamt sich derweil und ist nach Ansicht des IWF deutlich höheren Risiken ausgesetzt. Insgesamt verlief der Handel sehr ruhig, auch weil in den USA feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde und Impulse von dort fehlten. Der Wettanbieter William Hill rechnet mit sinkenden Gewinnen. Die Aktie gab in London um 1,7 Prozent nach.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Klarer Tagesverlierer im DAX waren Henkel mit einem Minus von knapp 10 Prozent. Während die 2018er Zahlen noch knapp im Rahmen ausfielen, enttäuschte der Persil-Hersteller mit seinem Ausblick und angekündigten hohen Investitionen. Die DZ Bank senkte postwendend die Umsatz- und Ergebnisschätzungen für 2019 und danach. Gewinner im DAX waren mit einem Plus von 2,8 Prozent Wirecard. Der Zahlungsdienstleister hat laut einem Vorstandsinterview ein gutes viertes Quartal hinter sich. Vonovia legten um 1,5 Prozent zu, nachdem JP Morgan das Kursziel erhöht hatte. Eine Abstufung auf Verkaufen durch Berenberg drückte Deutsche Telekom um 2,4 Prozent. Ein unmittelbar zurückgewiesenes Übernahmeangebot trieb den Kurs von Scout24 um 2,2 Prozent an.

XETRA-NACHBÖRSE

Curasan brachen um 11,3 Prozent ein, nachdem die Aktie im Xetra-Handel noch um über 13 Prozent zugelegt hatte. Das Unternehmen hat die eigenen Ziele für das vergangene Jahr verfehlt. Linde wurden 0,3 Prozent fester gestellt. Der Gasekonzern hatte nachbörslich ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 6 Milliarden US-Dollar angekündigt. "Die große Kursbewegung dürfte wohl erst morgen kommen", mutmaßte ein Händler. Auch TLG Immobilien wurden 0,3 Prozent höher getaxt. Die Ouram Holding fordert als Aktionärin die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung. Abgestimmt werden soll über die Abberufung von Aufsichtsräten.

USA / WALL STREET (Freitag, 18. Januar)

Fester - Die Aussicht auf eine Einigung im Handelsstreit sorgte den zweiten Tag in Folge für Kursgewinne. Nachdem am Donnerstag ein Bericht über Erwägungen des US-Finanzministers, die Strafzölle auf chinesische Importe zu senken oder gar abzuschaffen, den Markt gestützt hatte, war es nun eine Meldung, wonach China verstärkt US-Waren importieren will, um den Handelsbilanzüberschuss mit den USA abzubauen. Überraschend gute Daten zur US-Industrieproduktion befeuerten den Optimismus der Anleger zusätzlich. Und nicht zuletzt überzeugten einige Quartalsausweise. Tesla brachen gegen die positive Tendenz um 13 Prozent ein. Der Elektroautohersteller will 7 Prozent der Vollzeitstellen abbauen, um Kosten zu senken. Eli Lilly büßten 2,2 Prozent ein. Der Pharmakonzern hat in einer klinischen Studie einen Fehlschlag erlitten. Der Umsatz- und Gewinnrückgang des US-Ölfelddienstleisters Schlumberger war im vierten Quartal weniger dramatisch als befürchtet. Der Kurs stieg um 8,1 Prozent. Netflix sanken um 4 Prozent. Der Streaminganbieter verdiente zwar mehr als erwartet und steigerte die zahl der Neukunden stark, gleichwohl kursierten am Markt noch höhere Schätzungen.

Der Rentenmarkt neigte angesichts der Aufschläge bei Aktien und den überzeugenden Daten zur industriellen Fertigung zur Schwäche. Die Zehnjahresrendite stieg um 3 Basispunkte auf 2,78 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 18.30 Uhr EUR/USD 1,1353 -0,1% 1,1370 1,1371 EUR/JPY 124,23 -0,3% 124,66 124,65 EUR/CHF 1,1329 -0,1% 1,1340 1,1339 EUR/GBR 0,8817 +0,0% 0,8816 0,8817 USD/JPY 109,42 -0,2% 109,64 109,64 GBP/USD 1,2876 -0,2% 1,2897 1,2897 Bitcoin BTC/USD 3.519,00 -0,25 3.527,75 3.542,75

Das britische Pfund legte nach Vorstellung des sogenannten "Plan B" der britischen Premierministerin Theresa May zu Euro und Dollar leicht zu, obwohl dieser nichts Neues brachte. Im Devisenhandel setzten Anleger unverdrossen darauf, dass es Ende März nicht zu einem harten Brexit ohne EU-Abkommen kommen wird bzw. es eine Verschiebung geben dürfte. Der Euro fiel auf 0,8820 Pfund nach einem Tageshoch bei 0,8862.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,29 53,90 -0,9% -0,51 +17,4% Brent/ICE 62,03 62,74 -1,1% -0,71 +14,6%

Die Ölpreise tendierten unter Schwankungen seitwärts. Vereinzelt habe es Gewinnmitnahmen angesichts zuletzt deutlich gestiegener Preise gegeben, hieß es. WTI legte um 0,2 Prozent auf 53,90 Dollar zu, Brent verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 62,83 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.279,17 1.280,28 -0,1% -1,12 -0,3% Silber (Spot) 15,22 15,27 -0,3% -0,05 -1,8% Platin (Spot) 791,50 796,00 -0,6% -4,50 -0,6% Kupfer-Future 2,67 2,68 -1,9% -0,05 +1,4%

Die Feinunze Gold verbilligte sich um 0,1 Prozent auf 1.280 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

BREXIT

Premierministerin Theresa May will auf Veränderungen der Auffanglösung für Nordirland drängen, um im britischen Parlament Zustimmung für das Brexit-Abkommen zu bekommen. Sie legte im britischen Unterhaus mit ihrem "Plan B" aber keine fundamental neuen Vorschläge vor, um das vom Parlament abgelehnte Abkommen zu retten. Stattdessen sagte sie, dass sie gegen ein zweites Referendum über den Austritt Großbritanniens aus der EU sei und auch gegen eine Verlängerungen der Verhandlungen.

GASLIEFERUNG IN DIE EU

Die EU-Kommission rechnet in diesem Winter mit reibungslosen Gaslieferungen aus Russland. "Alles ist gut und unter Kontrolle, wir erwarten diesen Winter keine Komplikationen", sagte EU-Vizekommissionspräsident Maros Sefcovic am Montag nach einem Treffen mit russischen und ukrainischen Ministern und Vertretern des Gassektors. Bei dem Treffen wurde über ein neues Abkommen für russische Gaslieferungen über die Ukraine in die EU beraten. Das derzeitige Abkommen läuft Ende 2019 aus.

