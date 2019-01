Ad hoc-Mitteilung: Straumann Group ernennt Alastair Robertson zum LeiterGlobal People Management & Development

Basel, 22. Januar 2019 - Die Straumann Group hat heute die Ernennung von Alastair Robertson zum künftigen Head of Global People Management & Development und Mitglied der Geschäftsleitung bekannt gegeben. Er wird diese Position von Dr. Alexander Ochsner, dem im Umfeld der Straumann Group eine neue Führungsaufgabe anvertraut wird, gegen Mitte des Jahres übernehmen.

Straumann hat in den letzten beiden Jahren erhebliche organisatorische und kulturelle Veränderungen umgesetzt und sich zu einer globalen Gruppe mit verschiedenen Marken unter einem Dach entwickelt. Die Gruppe hat in dieser Zeit sechs neue Tochtergesellschaften gegründet und zehn Firmen übernommen. Der Personalbestand der Gruppe hat sich infolge dieser Initiativen und des starken organischen Wachstums von 3800 auf rund 6000 Mitarbeitende erhöht.

Alastair Robertson ist ein erfahrener Topmanager mit einem eindrucksvollen Leistungsausweis in der Führung von Personalabteilungen grosser globaler Organisationen. Seine internationale Erfahrung, seine Kenntnisse in der Organisationsentwicklung sowie seine Stärken beim Management komplexer Abläufe und dem Etablieren einer Unternehmenskultur werden der Gruppe bei ihrer Wachstumsstrategie und im Zuge ihrer Kulturreise helfen, Weltmarktführerin in der ästhetischen Zahnmedizin zu werden.

Alastair Robertson war in seinen letzten drei Unternehmen jeweils Leiter Human Resources und Mitglied der Geschäftsleitung: bei Kingfisher Plc, dem führenden Baumarktunternehmen in Europa (seit 2016; 79'000 Mitarbeitende), beim weltweiten Handelsunternehmen C&A (2014 - 2016; 50'000 Mitarbeitende) und der weltweiten Logistikfirma Panalpina (2007-2014; 18'000 Mitarbeitende). Davor war er elf Jahre bei Tetra Pak in verschiedenen HR-Führungspositionen auf mehreren Kontinenten tätig. Die ersten sieben Jahre seiner beruflichen Laufbahn war er bei W.H. Smith und Graham Builders Merchants in England in den Bereichen Personalmanagement, -schulung und -entwicklung tätig.

Von 1980 bis 1989 diente er bei den britischen Streitkräften und erhielt sein Offizierspatent von der Royal Military Academy Sandhurst. Neben seinen militärischen Qualifikationen erhielt er einen MBA von der Huddersfield Universität sowie eine Auszeichnung der IMD Business School in Lausanne. Er ist Chartered Fellow des internationalen Instituts für Personal und Entwicklung (FCIPD). Alastair Robertson ist Brite und wurde 1960 geboren. Er ist verheiratet und hat drei Töchter.

Seit seiner Ernennung als Head of Global People Management & Development im März 2017 hat Alexander Ochsner bei der Reorganisation und beim Ausbau der HR-Kapazitäten sowie -Kompetenzen und der Professionalisierung der schnell wachsenden Gruppe hervorragende Leistungen gezeigt. Alexander Ochsner kam 2012 als Mitglied der Geschäftsleitung zu Straumann und leitete viereinhalb Jahre lang sehr erfolgreich die Region Asien-Pazifik. Mit seinem ausgeprägten kommerziellen und wissenschaftlichen Hintergrund wird Alexander Ochsner eine neue globale Herausforderung annehmen. Seine neue Rolle, in der er nicht mehr Mitglied der Geschäftsleitung ist, wird zu gegebener Zeit bekanntgegeben.

Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Zahnersatz und kieferorthopädischer Lösungen, die Lächeln und Vertrauen wiederherstellen. Sie vereint unter ihrem Dach globale und internationale Marken, die für Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz und in der korrektiven sowie digitalen Zahnmedizin stehen, darunter Straumann, Neodent, Medentika, ClearCorrect, Dental Wings sowie andere Tochtergesellschaften und Beteiligungen. Zusammen mit führenden Kliniken, Forschungsinstituten und Hochschulen erforscht, entwickelt, produziert und liefert die Straumann Group Dentalimplantate, Instrumente, CADCAM-Prothetik, Biomaterialien und digitale Lösungen für Zahnersatz und Restauration und zur Verhinderung von Zahnverlusten.

Die Straumann Group hat ihren Hauptsitz in Basel (Schweiz) und beschäftigt derzeit rund 6000 Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen werden über eigene Vertriebsgesellschaften und ein breites Netz von Vertriebsunternehmen in mehr als 100 Ländern verkauft.

