Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag gestiegen. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,15 Prozent auf 164,41 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen sank im Gegenzug auf 0,23 Prozent.

Hinweise auf ein weiteres Abflauen der Weltwirtschaft sorgten für eine stärkere Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Anlagehäfen. Während die asiatischen Aktienmärkte am Morgen unter Druck standen, zählten neben dem japanischen Yen oder US-amerikanischen Staatsanleihen auch deutsche Bundesanleihen zu den Gewinnern.

Am Vortag hatte der IWF seine Wachstumsprognose angesichts ungelöster Handelskonflikte und eines drohenden Brexit-Schocks erneut zusammengestrichen. Für 2019 wird nur noch ein Wachstum der weltweiten Wirtschaftsleistung um 3,5 Prozent erwartet. Zuvor hatte die Erwartung noch bei 3,7 Prozent gelegen.

Im weiteren Tagesverlauf wird mit einem eher impulsarmen Handel am deutschen Rentenmarkt gerechnet. Es stehen nur wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Für etwas Bewegung könnten die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) für Deutschland sorgen, die am späten Vormittag auf dem Programm stehen./jkr/fba

ISIN DE0009652644

AXC0068 2019-01-22/08:34