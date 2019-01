IRW-PRESS: Lobo Technology GmbH: https://360-tourcreator.com : https://360-tourcreator.com erklärt als erstes Unternehmen weltweit den eigenen 360°-Tourcreator mit Marketing-Avataren

https://360-tourcreator.com: https://360-tourcreator.com erklärt als erstes Unternehmen weltweit den eigenen 360°-Tourcreator mit Marketing-Avataren

Auf https://360-tourcreator.com in nur wenigen Schritten atemberaubende virtuelle 360° Panorama- und VR-Touren für die eigenen Projekte selbst erstellen

- Mit https://360-tourcreator.com ein einzigartiges Besuchserlebnis bieten

- Der digitale Showcase für den Live-Einsatz eines jeden Unternehmens

- Vom Start-Up bis zum Industrieunternehmen

- Ausbaufähig bis zum virtuellen Berater

- https://360-tourcreator.com kostenlos und ohne Registrierung testen

- 360°-Tourerstellung durch Marketing-Avatare erklärt.

Düsseldorf, 22.01.2019, die Düsseldorfer Filmproduktions- und IT-Firma Lobo Technology GmbH erklärt als erstes Unternehmen weltweit den eigenen 360°-Tourcreator durch Marketing-Avatare.

- 360° Panorambilder jetzt auch mit dem Handy erstellen!

- 360° Panoramatouren brachenunabhängig

- Einsatz von Video-Hotspots, Info-Hotspots, YouTube-Hotspots

- Integration der eigenen Website mit eigenem Firmenlogo

- Einstellen der Schneefunktion als Highlight für den Winter

- Herbeiführung einzigartiger Wettbewerbsvorteile

- Erhöhte Verweildauer und niedrigere Absprungraten

- Privatsphäreschutz durch Passwortschutz

- Statistiktool

- Gyroskopfunktion für Smartphones und Tablets

Der Toureditor von https://360-tourcreator.com kann in nur wenigen Schritten atemberaubende virtuelle 360° Panorama- und VR-Touren erstellen und jedem Betrachter ein einzigartiges Besuchserlebnis bieten. Durch die Anwendung spezieller Hotspots in jeder 360°-Tour, wie z.B. Image- oder Werbefilme, PDF-Dokumente, JPG Dateien (z.B. Speisekarten), eigene Webseitenintegrationen oder die Schneefunktion, wird ein riesiges Publikum angesprochen.

Ziel ist die Präsentation eigener Projekte als 360°-Tour und als 360°-VR-Tour auf jeder Website. Beispielsweise für die Branchen im Bereich Wellness-Resorts, Ski-Hotels, Freizeitparks, Ferienwohnungen, Restaurants, Bauhäuser, Mode u.v.m. Oder zur Verbreitung in Immobilienportalen, in Hotelportalen, über Social Media, per E-Mail oder per WhatsApp

Unternehmensinformationen: Lobo Technology GmbH ist ein beim Amtsgericht Düsseldorf eingetragenes, achtzigprozentiges Tochterunternehmen einer derzeit noch privaten 50 Mio. $ - US-amerikanischen Aktiengesellschaft. Beteiligungen sind noch möglich.

Lobo Technology GmbH

Königsallee 60F

40212 Düsseldorf

Tel.: +49 (0) 211 - 890 -3637

Web: https://360-tourcreator.com

Web: www.marketing-avatar.com

Mail to: info@360-tourcreator.com

Geschäftsführer: Ralf H.G. Loddenkemper

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE00000 00004

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN DE0000000004

AXC0082 2019-01-22/09:08