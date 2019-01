IRW-PRESS: Weekend Unlimited Inc.: Weekend Unlimiteds Tochtergesellschaft, Orchard Heights, unterzeichnet Absichtserklärung mit Boggy Boon, um seine geschäftliche Entwicklung im Staat Washington zu beschleunigen

Weekend Unlimiteds Tochtergesellschaft, Orchard Heights, unterzeichnet Absichtserklärung mit Boggy Boon, um seine geschäftliche Entwicklung im Staat Washington zu beschleunigen

Strategische Allianz zwischen Orchard Heights und Boggy Boon nutzt Infrastruktur zur Umsatzsteigerung und Vertriebsausweitung bei gleichzeitiger Reduzierung der Investitionskosten.

VANCOUVER, BC, CANADA (22. Januar 2019) - Weekend Unlimited Inc. (Weekend oder das Unternehmen) (CSE: YOLO - FSE: 0OS1) gibt über eine ihrer Tochtergesellschaften, Weekend Unlimited Washington LLC, die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zu marktüblichen Bedingungen bekannt, um dem Cannabisunternehmen Seven Hills mit seiner Marke Boggy Boon Verarbeitungs- und Vertriebsmöglichkeiten zu bieten, mit der Option, Seven Hills zu erwerben.

Gemäß den Vertragsbedingungen wird Weekend Seven Hills ein Darlehen von bis zu $750.000 in drei gleichen Tranchen über einen Zeitraum von 9 Monaten zur Modernisierung seiner Anlagen zur Verfügung stellen und die Option haben, 100% von Seven Hills für $1.500.000 zu erwerben.

Boggy Boon Cannabis wird in einer 28.000 sqft [ca. 2600 m2] großen Anlage in Wenatchee, Washington, angebaut, wo sich auch die hundertprozentige Tochtergesellschaft Orchard Heights Growers von Weekend befindet. Als Ergebnis dieser Vereinbarung wird Boggy Boon in der Lage sein, seinen Betrieb vollständig dem Anbau mit einer erwarteten Effizienzsteigerung von 40% zu widmen, wobei die Run Rate [hochgerechnetes Jahresergebnis] des laufenden Jahres von $2 Mio auf $2,8 Mio ansteigt, erklärte Paul Chu, Präsident und CEO von Weekend.

Als Ergebnis dieser Allianz wird Orchard Heights vielfältigere Produkte für seinen Vertriebskanal anbieten können, und wird in der Lage sein, Marken von Weekend an die bestehenden 130 Boggy Boon Einzelhandelskunden zu verkaufen.

Der Markt in Washington ist voll entwickelt und etablierte Marken wie Boggy Boon können immer mehr Verbraucher an sich binden. Boggy Boon gehört zu den Top 5% aller Marken im Bundesstaat Washington und wir sind der Meinung, dass dies eine ideale Partnerschaft ist, in der jedes Unternehmen im Begriff war, die Infrastruktur zu entwickeln, die das andere bereits hat. Durch diese Allianz werden beide Unternehmen ihre Marktdurchdringung beschleunigen und die bestehende Infrastruktur vollauf für ein größeres Wachstum nutzen, fügte Paul Chu hinzu.

Kernpunkte:

- Boggy Boon ist ein Tier-3-Produzent / Anlage mit Sitz in Wenatchee.

- Boggy Boon hat 2016 ein maßgeschneidertes Cannabis-Gewächshaus für die Premium-Produktion errichtet.

- Es wird erwartet, dass, dass Boggy Boon durch die Zusammenarbeit mit Orchard Heights in der Lage ist, seinen bestehenden Betrieb und seine Produktion um 40% zu verbessern und sein Produktangebot im Staat Washington zu diversifizieren.

- Boggy Boon gehört zu den Top 5% aller Produzenten / Verarbeitungsanlagen.

- Weekends Anlage in Wenatchee bietet Synergieeffekte und Optimierungen, die nicht nur den Umsatz beider Unternehmen steigern, sondern auch die Betriebskosten senken und damit die Gewinnmargen erhöhen werden.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Paul Chu, President und CEO

Telefon: 1 (236) 317-2812 - 1(888) 556-YOLO (9656) (gebührenfrei in Nordamerika)

E-Mail: IR@weekendunlimited.com

