Nach der Zurückeroberung der 11.000-Punkte-Marke ist Anlegern die Puste ausgegangen. Der Dax startete am Dienstag 0,6 Prozent schwächer bei 11.074 Stellen. Bereits am Montag hatte er Federn lassen müssen. "Im Augenblick mangelt es nicht an Belastungsfaktoren", sagte Marktanalyst Christian Henke vom Brokerhaus IG.

